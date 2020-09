Lodeweges (CT Olanda): “De Vrij? E’ deluso, era la sua occasione”

Dwight Lodeweges, commissario tecnico ad interim della Nazionale Olandese, ha commentato la notizia dell’infortunio del difensore dell’Inter Stefan de Vrij

LA DELUSIONE – Lodweges sottolinea la grande delusione di de Vrij: «Sarebbe potuto andare bene, ma ha dovuto lasciare il ritiro ed era profondamente deluso.Questa era la sua occasione per giocare. In Italia ha sempre fatto bene ed era sorprendente il fatto che non giocasse molto per la Nazionale. Aveva la sua possibilità e non la può sfruttare, è un vero peccato».

fonte: ad.nl