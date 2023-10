Locatelli: «Inter squadra matura e completa. Noi ancora giovani ma…»

La Juventus sorpassa, temporaneamente, l’Inter in classifica. Ma Locatelli, intervenuto su Dazn dopo la vittoria contro il Verona, ammette la superiorità della squadra nerazzurra.

CRESCERE – Manuel Locatelli analizza la prestazione dei suoi compagni di squadra. Il calciatore bianconero, poi, parla anche della lotta allo scudetto: «Oggi abbiamo fatto una bella partita perché siamo sempre stati in equilibrio. Quando la partita non si sblocca a volte si cerca di forzare troppo la palla. Invece siamo stati lì e abbiamo trovato il gol alla fine. Questo delle volte è ancora più bello. Presto per parlare dello scudetto? È bello vederci lì. Siamo consapevoli che siamo una squadra forte. Io credo che dobbiamo crescere tanto perché in passato abbiamo buttato via questo tipo di partite. Se riusciamo a fare punti e a vincere con queste squadre sicuramente faremo un bel cammino. Credo che l’Inter sia una squadra più matura e che abbia la rosa di giocatori più completa per la maturità che hanno tutti quanti. Noi siamo ancora giovani in quello ma sicuramente abbiamo tanto da dare e questo è il nostro obiettivo».