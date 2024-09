Locatelli sulla corsa scudetto: «Inter favorita, ma noi siamo forti!»

Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, in una lunga intervista ha parlato pure della lotta scudetto. Qui l’estratto in cui cita pure l’Inter. Le sue parole su Tuttosport.

LOTTA SCUDETTO – Manuel Locatelli, interpellato sul campionato, ritiene la Beneamata ancora la squadra da battere: «Io credo che l’Inter resti la favorita, è la più completa Ma ci sono tante squadre buone, come il Milan che ha fatto un gran derby, il Napoli e noi siamo una grande squadra, non ci dobbiamo nascondere. Ma facciamo un passo alla volta». In questo momento la classifica di Serie A è guidata dal sorprendente Torino di Paolo Vanoli, che guarda tutti dall’alto con 11 punti all’attivo. Inter dietro a quota otto, un punto in meno della stessa Juventus. Nella prossima e imminente giornata di campionato, i nerazzurri saranno ospiti sul campo dell’Udinese, che ieri ha vinto in Coppa Italia contro la Salernitana regalandosi gli ottavi a San Siro, proprio contro i campioni d’Italia

Non solo Inter e scudetto, Locatelli parla pure del suo allenatore

THIAGO MOTTA – Poi Locatelli ha elogiato pure il suo mister, arrivato in estate per sostituire Massimiliano Allegri: «Sicuramente la prima impressione che ti dà è la personalità fortissima. E in un club come questo è utile. Mi ha colpito molto, devo essere sincero. E’ un maniacale nel lavoro».

Fonte: Tuttosport – Marco Bo