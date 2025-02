Locatelli: «Sarebbe bello incontrare anche l’Inter al Mondiale per Club»

In collegamento con i canali della FIFA, Manuel Locatelli ha parlato del prossimo impegno al Mondiale per Club che avrà la Juventus. Tra i tanti commenti, anche un pensiero sull’eventuale sfida contro l’Inter negli States.

DERBY D’ITALIA – Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ai canali ufficiali della FIFA ha presentato nel corso del tour che si è fermato a Torino, ha commentato il nuovo Mondiale per Club. La Juventus, insieme all’Inter, saranno le uniche due squadre italiane che andranno a rappresentare la Serie A. Queste le parole del capitano della Juventus: «Partecipare al mondiale per club è motivo di orgoglio e di responsabilità. Sono cose che quando indossi questa maglia senti sempre. È un obiettivo. Ci sono squadre da tutto il mondo, saranno delle partite difficili. Sarà anche uno scambio di culture. USA? Sarebbe assolutamente bello incontrare l’Inter nel mondiale per Club, vorrebbe dire che le cose sarebbero state fatte bene».