Lobotka lancia la sfida all’Inter: «Tutto nelle nostre mani. Napoli ci crede»

Stanislav Lobotka ha parlato della corsa scudetto, di cui il Napoli costituisce uno dei protagonisti insieme all’Inter. Lo slovacco ha sottolineato di credere fortemente nella vittoria finale.

FIDUCIA – Stanislav Lobotka è intervenuto alle frequenze di Radio CrC sul tema della lotta per il titolo di Campione d’Italia, con il Napoli momentaneamente primo insieme all’Inter. Il calciatore dei partenopei ha fatto un quadro della situazione attuale, indicando quanto la sua squadra creda nel raggiungimento dello storico traguardo rappresentato dal quarto scudetto della propria storia: «Il Napoli è primo, ciò è importante per me, la squadra e la città. Abbiamo un sogno, vogliamo realizzarlo. Per farlo, bisognerà pensare solo alle nostre partite, vedendo poi a fine stagione dove saremo arrivati».

Lobotka sul suo ruolo al Napoli

IL RAGIONAMENTO – Lobotka ha poi proseguito: «Personalmente sento una forma di responsabilità, dato che sono qui da più di cinque anni. Ogni giorno mi impegno per aiutare la squadra, cercando di rappresentare una figura carismatica in campo per il gruppo. Nel momento in cui il Napoli è chiamato a gestire il possesso, il mio obiettivo è quello di dare una mano a tutti per vincere la partita. Penso che la nostra sia un’ottima squadra, sia per quello che mostriamo in campo sia per ciò che accade al di fuori del rettangolo di gioco. Ora dobbiamo solo continuare così, provando a cogliere una grande opportunità alla nostra portata».