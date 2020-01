Lo scudetto si gioca coi gol, l’Inter conta su Lukaku e Lautaro Martinez – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea l’incidenza degli attacchi delle prime in Serie A. L’Inter ha un calcio che esalta Lukaku e Lautaro Martinez.

ATTACCHI SUGLI SCUDI – Stessi punti (45), 39 gol per l’Inter e 35 per la Juve, appena 4 di differenza e un modo diverso di comandare la classifica. La creatività di Ronaldo e Dybala (più Higuain) opposta alla scienza esatta di Lukaku e Lautaro Martinez: ecco la sintesi del duello scudetto. Sarri e Conte sono divisi dall’interpretazione e uniti dall’obiettivo, inseguito ferocemente. Sfruttare i colpi degli attaccanti nel modo migliore per vincere più partite possibili, arrivare in fondo al campionato e tagliare il traguardo al primo posto. Non ci sono altre strade, hanno scelto le uniche possibili, non si tratta di una contraddizione e poi spiegheremo perché. L’Inter possiede un’identità precisa e un copione disegnato su misura per Lautaro e Romelu, la coppia più bella della Serie A, l’ideale per sviluppare l’idea di gioco targata Conte.

BIG ROM AL CENTRO – Lukaku e Lautaro sembrano nati per giocare insieme. Riassumono i concetti base di una volta, mai passati di moda. La coppia perfetta. Uno alto e fisico, l’altro piccolo e rapido. Lukaku si muove come un pivot sotto canestro. Riferimento offensivo, perché protegge la palla e scarica, è complicato anticiparlo per i difensori. L’Inter si fionda sui suoi piedi e sale a rimorchio. Icardi era un finalizzatore implacabile, Romelu lega ancora meglio il gioco e non scherza al tiro: 14 gol in 18 giornate dovrebbero bastare a sdoganare il fantasma di Maurito. Il belga scatta in profondità, ha la dinamite per segnare da fuori area, come ha dimostrato al San Paolo e in altre circostanze, e sa colpire di testa.

NUOVO AGUERO – Lautaro Martinez lo completa. Attaccante velenoso, di spiccate qualità tecniche e balistiche. Sembra il nuovo Aguero, non solo come taglia fisica. Perché sa attaccare da prima punta e possiede le intuizioni di un trequartista, ha piede delicato e intelligenza tattica, parte in profondità se Lukaku va incontro ai centrocampisti oppure gli crea lo spazio, come ha fatto con “l’incrocio” del primo gol al San Paolo portando via la marcatura di Manolas.

CALCIO ORGANIZZATO – C’è una differenza fondamentale tra i due. Lautaro corre senza palla, Romelu è pronto a riceverla o portarla. Tandem ideale per il 3-5-2 dell’Inter. Conte sfrutta le stesse linee di gioco dell’Italia agli Europei del 2016, quando attaccava con Pellé e Eder (o Insigne). Cerca la via d’uscita con i tre difensori centrali, verticalizza in modo simmetrico con i due interni di centrocampo, trova l’ampiezza con gli esterni. Sa pressare e ripartire, fa girare palla. Calcio moderno, semplice ed efficace, con un’idea di base: sviluppare gioco a beneficio delle due punte centrali. Sono quei due a disegnare la differenza. Così è stato sistemato il mancino Lukaku sul centro-destra, posizione ideale per consentirgli di accentrarsi e sfruttare in pieno lo specchio della porta al tiro. Lautaro, destro di piede, parte dal centro-sinistra. Presto torneranno le variazioni fantasiose di Sensi (o di Vidal, se arriverà) sul tema.