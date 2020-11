Lo Monaco: “Serie A, Juventus che delusione! Scudetto? Inter e Milan…”

lo-monaco

In Serie A lotta scudetto sempre più interessante con il Milan ancora primo, ben otto squadre sono a soli cinque punti dalla vetta. Pietro Lo Monaco, ex Amministratore Delegato del Catania oggi Consigliere Federale, nel corso di un’intervista su “TuttoMercatoWeb” ha parlato proprio della lotta scudetto della situazione economica nel calcio.

LOTTA SCUDETTO – In Serie A la delusione per Pietro Lo Monaco è la Juventus: «La delusione in Serie A? La Juventus. Il cambio è stato troppo drastico. Pirlo non ha esperienza. Per la squadra qualche anno è passato, ci sono carenze in mezzo al campo. Non ha la solita marcia e questo deve ringalluzzire le società che hanno ambizioni di poter lottare per lo Scudetto, come Inter, Milan e Napoli».

SITUAZIONE ECONOMICA – In Serie A non solo scudetto, si parla anche di crisi economica: «Auguriamoci che a gennaio si possa parlare di campionato in corso più che di mercato. Gireranno giocatori senza movimento di soldi. Sarà una finestra tutta da verificare, bisognerà capire se il campionato andrà avanti oppure no. La Serie A continuerà, ma altre categorie come ad esempio la C potrebbero avere qualche problema. C’è gente che viveva discretamente ed è diventata povera. La categoria calcio non è esente. La Serie A l’anno scorso ha avuto perdite per quattrocento milioni di euro, la Serie C in questo modo non ha motivo di esistere: non gode di nessun appannaggio».

