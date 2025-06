Lo Monaco senza senso: «Inter, scelta di emergenza e non analizzata»

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, intervenuto sul programma Maracana, ha parlato della scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu come nuovo allenatore.

CRITICA – Pietro Lo Monaco, ex dirigente sportivo, non ha usato giri di parole per commentare la situazione dell’Inter dopo l’addio dell’allenatore e l’inizio di una nuova fase tecnica con Cristian Chivu in panchina. Secondo Lo Monaco, il cambio alla guida dei nerazzurri non sarebbe frutto di una strategia ponderata. Queste le sue parole: «Quando va via l’allenatore e si chiude un anno del genere, ci sono tutti i connotati di una necessità di rinnovamento. Se lo fa, l’Inter potrà puntare ancora a essere tra le prime della classe».

Inter, la decisione di puntare su Chivu

SCELTA – Poi il passaggio più critico sulla nomina di Chivu: «Al di là del valore ipotetico del tecnico, l’operazione Chivu mi sembra che abbiano fatto di necessità virtù e non per una scelta studiata e analizzata. Mi sembra che abbiano preso quello che c’era a disposizione e non è un bel segnale».