Lo Monaco: «Juventus-Inter, derisi in tutta Europa! Rigore assurdo»

ARBITRAGGIO ASSURDO – Non ci va leggero Pietro Lo Monaco parlando di Juventus-Inter e dei tanti errori arbitrali che hanno favorito la squadra di Andrea Pirlo . L’ex dirigente del Catania si è specialmente soffermato sul rigore finale che ha deciso il risultato: «Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Siamo stati derisi in tutta Europa. Quel rigore finale è assurdo, non è possibile commettere determinati errori perché poi si alimentano sempre di più certe voci ed è qualcosa che non fa sicuramente bene al nostro calcio».

