Lo Monaco controcorrente: «Lukaku-Chelsea? L’Inter ha fatto bene. Dzeko assicura»

Lo Monaco, ex dirigente del Catania, ritiene che (al contrario di quasi tutti i tifosi dell’Inter) la cessione di Lukaku al Chelsea non sia un male. Intervistato da “TuttoMercatoWeb” vede bene l’arrivo di Dzeko.

CESSIONE DA FARE – Pietro Lo Monaco non è così pessimista, come invece sono stati (a ragione) molti tifosi: «Romelu Lukaku al Chelsea? L’Inter ha fatto bene, davanti a queste offerte bisogna impacchettare il giocatore e fargli anche il fiocchetto. Non avranno la prepotenza e non assicureranno il contributo di gol che ha assicurato Lukaku. Però Edin Dzeko è una valida alternativa, è un buon giocatore che può assicurare gol».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo