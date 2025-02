Lo Monaco convinto: «Il campionato si deciderà all’ultimo. Inter vincerà se avrà questo!»

Pietro Lo Monaco, ex dirigente sportivo, si è espresso sulla lotta al vertice del campionato italiano, indicando cosa dovrà fare l’Inter per conseguire il secondo titolo consecutivo.

IL COMMENTO – Pietro Lo Monaco ha parlato dell’Inter e della corsa scudetto durante un’intervista concessa a TMW. L’ex dirigente italiano ha posto l’accento sull’elemento che, a suo giudizio, non potrà mancare per ottenere la vittoria finale: «La vittoria della Juventus contro l’Inter dimostra ulteriormente che il campionato si deciderà all’ultimo. Secondo me, avrà la meglio chi riuscirà ad avere i nervi saldi!»

Lo Monaco su un ex Inter alla sua prima esperienza in panchina: Chivu al Parma

IL GIUDIZIO – Lo Monaco ha poi proseguito pronunciandosi sulla prima avventura da allenatore di Christian Chivu, ex calciatore dell’Inter, in Serie A. In merito all’ex calciatore rumeno, che siederà sulla panchina del Parma dopo l’esonero di Fabio Pecchia, viene sottolineata la scarsa esperienza ad alti livelli: «Non ha allenato molto finora, rappresenta un po’ una scommessa. Nel momento in cui ti devi salvare, fai appello a tutte le risorse. Si tratta di un tecnico giovane che può portare entusiasmo, ma a cui manca l’esperienza nella lotta salvezza».