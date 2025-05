Llorente sottolinea: «Inter non ha difeso male. Meriti al Barcellona»

Fernando Llorente ha parlato al termine di Barcellona-Inter, match terminato con il punteggio di 3-3. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Fernando Llorente si è così pronunciato a Prime Video nel post-partita di Barcellona-Inter: «Il gol dell’1-0 nasce da una giocata meravigliosa dell’Inter, conclusa con un colpo di tacco pazzesco di Thuram. L’Inter deve sfruttare i calci piazzati perché ha dimostrato di essere superiore ai catalani grazie alla sua maggiore forza fisica. Per il resto, penso che abbia fatto una buona partita. Non ha difeso male, sono i calciatori del Barcellona che lasciano poco tempo per respirare».