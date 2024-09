Llorente: «Inter meglio del Manchester City in finale 2023! Taremi…»

Llorente, nuovo volto di Prime Video, ha detto la sua nel prepartita di Manchster City-Inter. L’ex attaccante, tra le altre anche della Juventus, torna un attimo sulla finalissima di Champions League del 2023 tra le due squadre. Di seguito le sue dichiarazioni

MERITI – Fernando Llorente parla prima di Manchester City-Inter, partita valevole per la prima giornata della nuova Champions League. L’ex attaccante non può non tornare sulla finalissima del 2023: «Secondo me l’Inter avrebbe meritato anche di vincere, ha giocato anche meglio del Manchester City. Alla fine queste partite si decidono con i gol, l’Inter non ha avuto la fortuna di fare gol e una grande squadra come il City ne ha approfittato».

Inter, Lautaro Martine parte dalla panchina contro il Manchester City: Taremi ha la sua chance

CAMBIO – Llorente prosegue parlando delle scelte di Simone Inzaghi in attacco, dove a sorpresa non è presente Lautaro Martinez dal 1′: «Taremi? Non è facile sostituire un giocatore come Lautaro Martinez ma sicuramente ha tanta voglia di fare bene e dimostrare tutto quello che ha dentro. E magari perché no cercare di fare gol, questo darebbe tanta fiducia».