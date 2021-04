Llorente: «Inter, livello impressionante. Conte? Un vincente, non perdona»

Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, ha parlato della lotta scudetto in Serie A che vede l’Inter capolista. Lo spagnolo commenta il momento dei nerazzurri, della Juventus, una delle principali rivali nella corsa al titolo e di Antonio Conte.

IMPRESSIONANTE – Llorente analizza i momenti di Inter e Juventus in Serie A: «Juventus? Sta vivendo momenti difficili. Non è facile per loro, una squadra impressionante che dominava in Serie A da nove anni, trovarsi in questa situazione. La partita di mercoledì contro il Napoli li aiuta almeno a non restare fuori dalla Champions, quest’anno c’è una lotta importante per quelle posizioni. È stato un duro colpo essere eliminati dalla Champions e non vincere il campionato perché l’Inter è a un livello impressionante. Conte non perdona né tratta, è intrattabile. Vedo l’Inter fortissima. Anche la Juve sta attraversando il passaggio generazionale con giocatori in età avanzata».

VINCENTE – Llorente parla a proposito di Conte: «Conte? È un vincente. Un allenatore che trasmette molto, sicuramente il miglior allenatore che ho avuto in carriera. Mi piacciono molto le sue idee di gioco. Ottieni il meglio da ogni giocatore. È molto esigente. Stare con lui giorno per giorno o per più di un anno è difficile, ma è un allenatore con cui vorresti sempre stare».

Fonte: marca.com