Llorente torna su Inter-Barcellona: «Miglior semifinale della storia!»

Fernando Llorente, che nella sua carriera ha vestito anche la maglia del Napoli, commenta quanto accaduto nella penultima giornata di campionato in chiave scudetto. Poi l’ex calciatore torna Inter-Barcellona, pensando anche alla finale di Champions League in programma tra poco più di 10 giorni.

FINALE PAZZESCO – Fernando Llorente, intervistato in esclusiva da Sky Sport, esprime la propria opinione dopo aver assistito a Inter-Lazio e Parma-Napoli: «Pazzesco quello che è successo ieri sera, è stato un finale incredibile. L’Inter che vinceva e il Napoli che pareggiava, poi il gol di Pedro – che è un mio compagno nella Nazionale spagnola – e il rigore concesso e poi revocato ai partenopei. Alla fine il gol di Arnautovic in fuorigioco. I minuti finali sono stati bellissimi. Anche nella partite di sotto della classifica si stanno ancora giocando tante cose, è un bel finale di campionato».

Dalla lotta scudetto alla finale di Champions League: il parere di Llorent sull’Inter di Inzaghi

ASPETTATIVE EUROPEE – Fernando Llorente prosegue, soffermandosi sull’Europa: «Quale delle tre finali UEFA trovo più equilibrata? Penso davvero che lo siano tutte e tre. Mi toccherà da vicino quella di Bilbao perché già oggi andrò lì e inizierò a stagli vicino per la partita, sarò in campo. Speriamo di vedere una grandissima finale di Europa League, che vede protagonista anche il Tottenham in cui ho giocato. Secondo me quella di Champions League sarà bellissima, tra due grandissime squadre che hanno fatto un percorso meraviglioso. La gara di ritorno dell’Inter contro il Barcellona è stata sicuramente la miglior semifinale della storia della Champions League. Ci ha tenuto a tutti, fino alla fine, incollati allo schermo. Speriamo che siano grandissime finali, ce le godremo sicuramente».