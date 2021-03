Llorente: Â«Conte il mio allenatore preferito. Primi trofei con luiÂ»

Llorente: «Conte il mio allenatore preferito. Primi trofei con lui»

Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese, ha parlato a Cadena Ser del suo rapporto con Antonio Conte ai tempi della Juventus. Lo spagnolo ha elogiato il tecnico dell’Inter, definendolo il suo preferito tra quelli avuti.

INDIMENTICABILE – Dei tanti allenatori che ha avuto Fernando Llorente nella sua lunga carriera, non c’è alcun dubbio su chi sia stato il migliore per lui. Proprio l’attaccante spagnolo – attualmente all’Udinese – ha infatti espresso tutta la sua stima per Antonio Conte: «È sicuramente il mio allenatore preferito, avevamo un grande rapporto e con lui conquistai i miei primi trofei. Sono stati dei momenti bellissimi. Mi piace molto come allenatore».