Lllorente suggerisce: «Inter, tagliare dietro la difesa del Barcellona. Tutto in gioco!»

Fernando Llorente ha parlato prima del fischio d’inizio del match delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni sull’andata.

IL RAGIONAMENTO – Fernando Llorente si è così espresso a Prime Video nel pre-partita di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League: «I risultati del Barcellona sono pazzeschi, soprattutto la finale di Copa del Rey vinta contro il Real Madrid. L’Inter deve essere brava a tagliare dietro la difesa per cercare di fare male. Vero che il Barcellona crea tante occasioni, ma i nerazzurri potranno avere l’opportunità di far male in avanti. Starà a loro riuscire a sfruttarle. Olmo sta facendo una stagione incredibile, è bravissimo nell’ultimo passaggio e sa far male ai suoi avversari. Fisicamente sono a un livello altissimo, sono tutti in forma, e giocano senza la paura di lasciare dei metri di campo alle proprie spalle. Loro rischiano tanto, per cui l’Inter dev’essere brava a cogliere le opportunità offerte nel match. Il Barcellona può fare male anche senza Lewandowski, grazie alla presenza di Ferran Torres. Giocano allo stesso modo, i catalani, facendo affidamento sulle proprie qualità».