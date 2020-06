Lizarazu: “PSG, ottima scelta riscattare Icardi. Cavani? Ho una speranza”

Bixente Lizarazu, ex terzino sinistro del Bayern Monaco e campione del Mondo nel 1998 con la Nazionale francese, ha parlato ai microfoni dell’emittente francese Téléfoot della decisione del PSG di riscattare Mauro Icardi dopo il prestito dall’Inter, oltre a esprimere la sua opinione sulla situazione contrattuale di Edinson Cavani.

SCELTE DI ATTACCANTI – Bixente Lizarazu si congratula con il Paris Saint-Germain per la scelta di riscattare Mauro Icardi dall’Inter, dopo quanto fatto vedere durante il prestito. L’ex terzino sinistro però non ha parlato solo dell’attaccante argentino, ma anche della situazione di contratto di Edinson Cavani, che potrebbe lasciare il club parigino a parametro zero: «Icardi durante il prestito al PSG ha messo in mostra tutte le sue qualità tecniche e da goleador. Ma ha lavorato anche sulla sua mentalità, che è una cosa importante. La società ha fatto bene a riscattarlo dal prestito. Spero che l’avventura di Cavani finisca bene. Sarebbe strano se lasciasse la squadra così, con una stagione che non è mai terminata. Ha avuto un percorso troppo bello con il club perché finisca così. Non vorrei che succedesse. La mia speranza è che rinnovi per un altro anno, perché è uno di quei giocatori che danno prestigio al PSG».