Liverpool, Klopp: “Cinque cambi? Guardate Juventus e Inter…”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato dell’abolizione dei cinque cambi in Premier League, cosa che non è avvenuta in Serie A

SOSTITUZIONI – Queste le parole di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ai microfoni del Daily Mail. «Prima della stagione, alcune persone pensavano che sarebbe stato un vantaggio per noi, le persone che hanno detto che avremmo dovuto attenerci a cinque sostituzioni. Ma non è mai stato – e te lo posso promettere, sono cristiano – non è stato un vantaggio. Tutti gli altri paesi lo hanno fatto. In Italia Juventus e Inter, hanno le squadre più numerose, ma gli altri club hanno detto ancora: “Abbiamo bisogno di cinque sostituzioni”. Ne abbiamo bisogno. Per i giocatori, non per i club. Dicembre e gennaio in una stagione normale sono brutali. Lo sappiamo. Ma quest’anno, per i club di Champions League ed Europa League, ottobre è come dicembre. Novembre è come dicembre. Dicembre è ancora dicembre, poi gennaio, poi febbraio».

Fonte: Jamie Redknapp – DailyMail.co.uk