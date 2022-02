Liverpool-Inter, da domani vendita biglietti del settore ospiti: le informazioni

Liverpool-Inter si giocherà martedì 8 marzo alle 21 (ora italiana), ma intanto domani comincia la vendita dei biglietti per il settore ospiti. Ecco le informazioni per poter seguire il ritorno degli ottavi di finale di Champions League ad Anfield.

BIGLIETTI LIVERPOOL-INTER – “La Champions League per l’Inter entra nel vivo con la doppia sfida contro il Liverpool per gli ottavi di finale della competizione. Dopo l’andata di San Siro del 16 febbraio, il ritorno è programmato per martedì 8 marzo con fischio d’inizio alle 21 ad Anfield: due big match imperdibili, sfide emozionanti e decisive per il cammino europeo dei nerazzurri.

Dalle ore 12:00 di giovedì 10 febbraio i soli abbonati alla stagione 19/20 potranno acquistare un biglietto a testa di settore ospiti per la sfida che si giocherà ad Anfield martedì 8 marzo alle 21. Il biglietto potrà essere ritirato solo dagli intestatari a Liverpool il giorno della partita.

Eventuali ulteriori biglietti residui saranno in vendita da venerdì 11 febbraio e saranno acquistabili, in disponibilità limitata, anche dai possessori della Tessera Siamo Noi.

Il singolo biglietto acquistabile al costo di 60,00 Euro, sarà personale e non cedibile e disponibile nella sezione Trasferte di Inter.it (https://www.inter.it/it/trasferte) dove è possibile trovare il calendario con le differenti fasi di vendita”.

Fonte: inter.it