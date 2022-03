Liverpool-Inter, conferenza stampa Inzaghi: il giocatore che lo affiancherà

Simone Inzaghi presenterà alle 14.45 il prossimo impegno in calendario, il ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. Il tecnico nerazzurro sarà protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Liverpool insieme ad Alessandro Bastoni. Intanto, sta per iniziare la conferenza stampa di Jurgen Klopp (vedi live)

CONFERENZA STAMPA INZAGHI – Nuovo appuntamento della vigilia per Simone Inzaghi, per la decisiva trasferta europea. Il tecnico sarà protagonista in sala stampa oggi lunedì 7 marzo, a partire dalle ore 14.45 in vista di Liverpool-Inter, partita in programma domani sera (ore 21) all’Anfield e valida per il ritorno degli ottavi di finale Champions League 2021-2022. Con lui ci sarà Alessandro Bastoni. Intanto, sta per parlare Klopp. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 14.30, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole di allenatore e giocatore attraverso la diretta testuale. Appuntamento a tra poco per la conferenza stampa di Inzaghi e Bastoni.