Liverpool, inizia la marcia verso l’Inter: superato il Newcastle in rimonta

Liverpool e Newcastle United si sono sfidate nel turno infrasettimanale di Premier League ad Anfield. Il match si è concluso sul punteggio di 3-1 per gli avversari dell’Inter agli ottavi di Champions League.

TRE GOL E TRE PUNTI – Il discusso sorteggio di Champions League ha accoppiato l’Inter e il Liverpool in un affascinante ottavo di finale. La squadra di Jürgen Klopp, alle prese con tre casi di Covid-19 (vedi articolo), continua la sua marcia in campionato ospitando il Newcastle United nel turno infrasettimanale di Premier League. Gli ospiti passano sorprendentemente in vantaggio con l’ex Jonjo Shelvey che beffa Alisson con un destro dalla distanza al 7′. I Reds trovano il pareggio al 21′ tra le polemiche, con Diogo Jota che insacca da pochi passi dopo la respinta del portiere con un avversario a terra. Il gol del sorpasso arriva al 25′ con il solito Mohamed Salah di sinistro dopo la conclusione respinta a Sadio Mané. Trent Alexander-Arnold cala il tris con un destro terrificante da fuori area all’87’. Il Liverpool vince un match spettacolare con il punteggio di 3-1 e sale a quaranta punti in classifica, al secondo posto dietro al Manchester City.