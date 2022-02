Liverpool infallibile, Leicester KO: altro successo a sei giorni dall’Inter

Termina 2-0 Liverpool-Leicester, 24ª giornata di Premier League. A sei giorni dal match di Champions League contro l’Inter, i Reds non sbagliano un colpo

INFALLIBILE − Ottavo risultato utile di fila e quinta vittoria consecutiva per il Liverpool di Jurgen Klopp che nel turno infrasettimanale di Premier League ha battuto il Leicester. Gara ben gestita dai prossimi avversari dell’Inter in Champions League che al 19′ sfiorano la rete del vantaggio con Trent Alexander Arnold. Pericoloso il tiro dal limite dell’area, ben respinto in angolo da Kasper Schmeichel. E’ soltanto l’anticamera di ciò che succederà al minuto 34′ con Diogo Jota rapidissimo a sfruttare un rimballo nell’area avversaria per insaccare l’1-0 Liverpool. Reds pericolosi anche nel finale di primo tempo con Firmino, la cui conclusione viene neutralizzata alla grande sempre da Schmeichel. Nella ripresa, ancora tanto Liverpool con Mohamed Salah che instaura un duello contro Schmeichel e la porta del Leicester. Due volte si fa frenare dal portiere danese ed una dalla traversa. Nel finale di partita, è ancora Jota a chiudere il sipario all’Anfield che insacca dopo un assist di Matip. A sei giorni dal match con l’Inter in Champions League, la squadra di Klopp si dimostra essere decisamente in forma.