Liverpool, due giocatori out questa sera in FA Cup

L’Inter ha pareggiato 0-0 ieri sera in Coppa Italia contro il Milan. Serata di Coppa anche per il Liverpool di Klopp con il quale i nerazzurri si fronteggeranno settimana prossima. Stasera i Reds affrontano il Norwich in FA Cup e non avranno due giocatori.

OUT – Serata di Coppa per il Liverpool che affronterà l’Inter nel ritorno degli ottavi di finale settima prossima. I Reds questa sera in FA Cup affrontano il Norwich con Klopp che non avrà due giocatori a disposizione. Thiago Alcantara si è fatto male nel riscaldamento di Carabo Cup domenica e sarà out mentre non ci sarà anche Roberto Firmino con il brasiliano fuori nelle ultime tre partite. Recupereranno per l’Inter?