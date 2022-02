Liverpool, doppio recupero in vista del ritorno con l’Inter (e della coppa)

Il Liverpool, fra la partita con l’Inter e quella dopo, ha perso due titolari per infortunio. Stando a quanto anticipato per la finale di Carabao Cup col Chelsea di domenica il rientro dovrebbe avvenire prima del ritorno di Champions League.

VICINI AL RIENTRO – Diogo Jota potrebbe già essere a disposizione di Jurgen Klopp nella finale di Carabao Cup fra Chelsea e Liverpool (domenica ore 17.30 a Wembley). Per lui, uscito per infortunio all’intervallo del match con l’Inter, è difficile il recupero ma non è ancora sicura l’assenza. Da escludere invece che ci sia Roberto Firmino, che si è fatto male la settimana scorsa. Il brasiliano, autore dello 0-1 al Meazza, tornerà in gruppo presumibilmente nei prossimi giorni. Sia Firmino sia Diogo Jota, quindi, recupereranno ben prima del ritorno degli ottavi di Champions League, in programma martedì 8 marzo alle 21 (vedi calendario).