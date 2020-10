Liverani, Inter-Parma ultima spiaggia? Due i nomi in corsa se c’è l’esonero

Fabio Liverani Parma

Liverani starebbe rischiando l’esonero e potrebbe giocarsi buona parte di panchina sabato (ore 18) in Inter-Parma. Lo segnala il giornalista Mediaset Claudio Raimondi, intervenuto in collegamento nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1, dando anche i nomi dei possibili sostituti.

SETTIMANA DECISIVA – Fabio Liverani ha due partite per salvare la panchina, e una di queste è Inter-Parma. Il tecnico gialloblù ieri ha evitato la sconfitta casalinga con lo Spezia solo al 92′, rimontando da 0-2 a 2-2 e grazie a un rigore gentilmente concesso da Claudio Terzi (vedi articolo). Le prestazioni però non stanno arrivando, con la nuova proprietà ducale che non esclude un cambio. Claudio Raimondi ipotizza un ritorno di Roberto D’Aversa, mandato via due mesi fa, oppure l’arrivo di Leonardo Semplici. Il Parma, prima di giocare contro l’Inter, ospiterà il Pescara mercoledì alle ore 18 nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Una sfida in cui Liverani non potrà nemmeno fare particolare turnover, viste le tante assenze fra infortuni e positivi al Coronavirus. Su quest’ultimo punto, in settimana, dovrebbero rientrare alcuni giocatori (l’unica identità resa nota è quella di Bruno Alves). Sabato alle ore 18, in Inter-Parma, i nerazzurri dovranno fare attenzione anche alla voglia di riscatto di Liverani.