Liverani: «Inter, obiettivo scudetto. Su Inzaghi vi dico una cosa»

Liverani, ex allenatore e calciatore, negli studi di Sportitalia ha commentato il percorso di Inzaghi sulla panchina dell’Inter.

CONTINUO – L’ex giocatore di Lazio e Fiorentina fra le altre, Fabio Liverani, ha parlato dell’Inter impegnata alle 20 in semifinale di Supercoppa Italiana. Uno dei temi toccati, quello di Simone Inzaghi. Queste le parole: «Simone è un allenatore che nell’ultimo anno è sempre stato continuo, non ha mai avuto grandi crisi e sta sempre mantenendo gli obiettivi delle società. Ha vinto dei trofei, è arrivato in finale di Champions League. Quest’anno è una priorità lo scudetto, sia per la rosa dell’Inter sia per la continuità del lavoro. Lo metto negli allenatori migliori in circolazione».