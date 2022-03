Liverani: «Inter favorita ma Napoli c’è. Lautaro Martinez? Si recupera così»

Fabio Liverani, in collegamento su Sky Sport, è ritornato sulla lotta scudetto con Inter e Napoli a duello. Poi spiega come poter recuperare Lautaro Martinez

RECUPERO − Liverani è intervenuto su Toro e campionato: «Lautaro Martinez? Si deve recuperare rischiando di tenerlo in campo il più possibile. Per la lotta scudetto, l’Inter la vedo come favorita anche se il Napoli per completezza di rosa sembra essere migliore. Però se dovesse vincere domenica col Milan, allora può veramente indirizzare il campionato».