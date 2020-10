Liverani carica i suoi: “Miglioreremo giorno dopo giorno. Campionato…”

Condividi questo articolo

Fabio Liverani Parma

Fabio Liverani, allenatore del Parma, dopo il pareggio in rimonta dei crociati contro lo Spezia, carica la squadra in vista della partita di sabato in casa dell’Inter

POST – Queste le parole di Fabio Liverani, allenatore del Parma, dopo il match pareggiato contro lo Spezia e in vista di Inter-Parma, sesta giornata del campionato di Serie A in programma sabato prossimo. “Abbiamo ripreso una partita difficile ma con grande cuore ……..!!!!! Bravi ragazzi con il lavoro sul campo miglioreremo giorno dopo giorno il campionato è lungo !!!!!!💛💙forza Parma“, si legge sul suo profilo Instagram.