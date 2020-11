Liverani: “3-5-2 usato con Inter un’alternativa. Intrapreso percorso…”

Condividi questo articolo

Fabio Liverani Parma

Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Il tecnico degli emiliani è tornato sul 3-5-2 usato contro l’Inter, definendola un’alternativa.

ALTERNATIVA – Il 3-5-2 di Fabio Liverani, usato contro l’Inter nel 2-2 a San Siro dello scorso sabato, non sembra essere l’unico modulo che vuole usare il tecnico. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Questo modulo è un’alternativa. All’inizio avevamo in mente un altro tipo di schieramento, poi strada facendo ci siamo accorti che questo modulo ci dà più garanzie. Il nostro obiettivo però è quello di tornare con la difesa a quattro e il tridente davanti, ce lo auguriamo. A me i numeri cambiano poco, l’atteggiamento è ciò mi interessa: abbiamo intrapreso una strada con quello giusto e vogliamo confermarci anche domani sera».