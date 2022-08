LIVE Serie A – Finiscono i primi tempi. A Salerno 2-0, a Verona tutto bloccato

Oggi si completa la terza giornata, con le ultime quattro partite: segui il LIVE Serie A su Inter-News.it con tutti gli aggiornamenti in diretta. Alle 18.30 in programma Salernitana-Sampdoria e Verona-Atalanta. In attesa dei posticipi serali delle 20.45, il big match Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli. Qui il riepilogo del turno fino a ieri.

LIVE Serie A – Domenica 28 agosto (in aggiornamento)

SALERNITANA-SAMPDORIA 2-0

45’+1 – Arriva il fischio di fine primo tempo di Salernitana-Sampdoria. Un quarto d’ora è bastato ai campani per sbloccare il risultato e raddoppiare. Nella ripresa i blucerchiati dovranno fare qualcosa in più per evitare la sconfitta.

16′ – GOL SALERNITANA! Raddoppio dei padroni di casa ed è ancora Bonazzoli a essere protagonista: dopo l’assist per l’1-0, ci pensa infatti lui a mettere a segno la rete che vale il 2-0.

8′ – GOL SALERNITANA! Ci pensa Boulaye Dia a mettere la palla in rete, su assist di Bonazzoli. Dopo un controllo del direttore di gara al VAR, il gol viene convalidato con i campani che si portano così in vantaggio.

1′ – Fischio d’inizio! Si parte a Salerno

Salernitana (3-5-2): Sepe; Fazio, Gyomber, Bronn; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Maggiore, Candreva; Bonazzoli, Dia.

Panchina: Botheim, Bradaric, Capezzi, Fiorillo, Iervolino, Jaroszynski, Kastanos, Kristoffersen, Micai, Motoc, Pirola, Sambia, Valencia

Allenatore: Davide Nicola

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

Panchina: Bereszynski, Contini, Gabbiadini, Leverbe, Malagrida, Murillo, Quagliarella, Ravaglia, Segovia, Verre, Vieira, Yepes.

Allenatore: Marco Giampaolo.

VERONA-ATALANTA 0-0

45′ – Arriva il fischio di fine primo tempo di Verona-Atalanta. Partita con pochissimi spunti, che ha visto i bergamaschi piuttosto nervosi: tre cartellini gialli, uno dei quali comminato a Gian Piero Gasperini in panchina.

1′ – Fischio d’inizio! Si parte a Verona

Verona (3-5-2): Montipò; Ceccherini, Gunter, Coppola; Lazovic, Ilic, Veloso, Tameze, Terracciano; Henry, Lasagna.

Panchina: Amione, Berardi, Cabal, Cortinovis, Dawidowicz, Djuric, Doig, Hien, Hongla, Kakari, Kallon, Perilli, Praszelik, Retsos.

Allenatore: Gabriele Cioffi

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Soppy; Malinovskyi, Lookman, Zapata.

Panchina: Boga, Ederson, Hojlund, Maehle, Muriel, Pasalic, Rossi, Ruggeri, Scalvini, Sportiello, Zortea.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

LIVE Serie A – Posticipi serali (in attesa)

FIORENTINA-NAPOLI (ore 20.45)

LECCE-EMPOLI (ore 20.45)