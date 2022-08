LIVE Serie A – Lazio in gol, altro assist di Milinkovic-Savic. Udinese avanti

Serie A in campo anche oggi per il turno infrasettimanale della quarta giornata con cinque partite. Segui il LIVE Serie A su Inter-News.it con tutti gli aggiornamenti in diretta. Alle 18:30 in programma Empoli-Verona, Sampdoria-Lazio e Udinese-Fiorentina. In serata, a partire dalle ore 20:45, Juventus-Spezia e Napoli-Lecce. Ieri in campo Inter-Cremonese (vedi tabellino).

LIVE Serie A – Mercoledì 31 agosto (in aggiornamento)

EMPOLI-VERONA 0-0

1′ – Al via Empoli-Verona!

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano.

A disposizione: Bajrami, Cacace, Crociata, Degli Innocenti, Destro, de Winter, Ebuehi, Ekong, Fazzini, Guarino, Henderson, Marin, Perisan, Ujkani.

Allenatore: Paolo Zanetti

Verona (3-5-2): Motipò; Dawidowicz, Coppola, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna.

A disposizione: Amione, Cabal, Chiesa, Cortinovis, Djuric, Doig, Hien, Kakari, Kallon, Perilli, Terracciano, Veloso.

Allenatore: Gabriele Cioffi

SAMPDORIA-LAZIO 0-1

21′ – GOL LAZIO! Si sblocca il risultato a Marassi, grande giocata di Milinkovic-Savic che lancia Ciro Immobile il quale, a tu-per-tu con Audero non sbaglia

1′ – Al via Sampdoria-Lazio!

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Augello, Colley, Murillo, Bereszynski; Vieira; Verre, Sabiri, Rincon, Leris; Quagliarella.

A disposizione: Caputo, Depaoli, Djuricic, Ferrari, Gabbiadini, Leverbe, Malagrida, Ravaglia, Segovia, Villar, Yepes.

Allenatore: Marco Giampaolo

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Anderson, Antonio, Basic, Cancellieri, Casale, Gila, Kamenovic, Pedro, Radu, Romero, Vecino.

Allenatore: Maurizio Sarri

UDINESE-FIORENTINA 1-0

17′ – GOL UDINESE! Si sblocca il risultato alla Dacia Arena: Gerard Deulofeu serve Beto Betuncal che da due passi insacca la rete del vantaggio a porta vuota

1′ – Al via Udinese-Fiorentina!

Udinese (3-5-2): Silvestri; Masina, Bijol, Rodrigo Becao; Udogie, Lovric, Walace, Makengo, Pereyra; Deulofeu, Beto.

A disposizione: Arslan, Benkovic, Ebosele, Ebosse, Ehizibue, Jajalo, Nestorovski, Nuytinck, Padelli, Palumbo, Piana, Samardzic, Success.

Allenatore: Andrea Sottil

Fiorentina: Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Maleh, Mandragora, Barak; Kouame, Cabral, Saponara.

A disposizione: Amrabat, Benassi, Bianco, Biraghi, Cerofolini, Dodo, Gollini, Ikoné, Jovic, Milenkovic, Nastasic, Ranieri, Sottil.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Posticipi (ore 20:45)

JUVENTUS-SPEZIA 0-0

NAPOLI-LECCE 0-0