Lipsia, problemi prima dell’Inter: un giocatore sul piede di partenza!

Dopo la trasferta di Verona in programma per questo sabato, l’Inter affronterà il Red Bull Lipsia a San Siro nella sfida valevole per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Problemi in casa dei tedeschi, con un giocatore scontento che, secondo la Bild, è sul piede di partenza

PROBLEMI IN CASA – Mentre l’Inter si prepara per la sfida contro il Verona, il Red Bull Lipsia – che il prossimo martedì sarà ospite a San Siro per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League – deve risolvere alcuni problemi in rosa. Il protagonista è Eljif Elmas, ex centrocampista del Napoli, passato in Germania lo scorso dicembre. Da allora solo 16 presenze per lui, che sta trovando poco spazio. E questo, chiaramente, lo rende poco contento. Certo, non un enorme problema, ma avere un giocatore scontento in rosa, come nel caso del nazionale macedone, non è mai un buon segno all’interno dello spogliatoio.

Il Red Bull Lipsia deve gestire la situazione Eljif Elmas. Con l’Inter in vista

SUL PIEDE DI PARTENZA – In ogni caso il Red Bull Lipsia ha chiaramente ben altre priorità a cui pensare. Fra cui la Bundesliga, dove si sta giocando il primo posto punto a punto con il Bayern Monaco. E la UEFA Champions League. Perché la gara di San Siro è già una sorta di dentro-o-fuori per i tedeschi, che fin qui hanno raccolto 0 punti in quattro partite giocate. Il tutto, partecipando alla competizione in qualità di squadra di prima fascia. Poi ci sarà tempo per pensare al futuro di Eljif Elmas, che è in partenza già sul mercato di gennaio. E che potrà sicuramente essere un’importante occasione di mercato per diverse squadre. Anche in Italia.