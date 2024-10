Lipsia, poker (con qualche concessione) in Coppa di Germania per i rivali dell’Inter

È appena terminata la sfida di Coppa di Germania, che ha visto i futuri avversari dell’Inter in UEFA Champions League, il Lipsia, vincere e passare il turno contro il St. Pauli con un risultato di 4-2

ALTRA VITTORIA – Il Lipsia continua con il suo buon momento di forma. E, dopo l’ultima vittoria in Bundesliga, si sbarazza seppur con qualche difficoltà anche del St. Pauli nella sfida valevole per il secondo turno della Coppa di Germania. Una vittoria che porta soprattutto il nome di Poulsen, che apre le marcature al minuto 12. I padroni di casa sono in netto controllo della partita e al 17′ arriva anche il raddoppio di Baumgartner. Poco dopo, però, il St. Pauli – sedicesimo in Bundesliga – trova la reazione e al 28′ Guilavogui sigla il gol che vale il momentaneo 2-1. L’euforia per la rete che accorcia il risultato, però, dura ben poco. Al 30′, infatti, è ancora Poulsen a metterci il suo zampino e a trovare la rete del 3-1.

COMPETIZIONI E PROSSIMI IMPEGNI – Nella ripresa il Lipsia però abbassa la guardia e dopo circa un quarto d’ora, al 59′, è Smith ad andare in gol: un 3-2 che riapre la partita. Niente paura però per i padroni di casa che non si lasciano scappare la partita di mano e all’80’ ci pensa Antonio Nusa a calare il poker su assist dell’ex Napoli Eljif Elmas. È di fatto il gol della tranquillità, che permette al club di proprietà Red Bull di gestire il risultato fino al triplice fischio finale. Una vittoria che tiene in corsa la squadra in Coppa di Germania. Ma non solo: anche in Bundesliga (primo a parimerito con il Bayern Monaco). E, naturalmente, in UEFA Champions League, dove tra le sfide in programma c’è anche quella del 26 novembre proprio contro l’Inter a San Siro.

LIPSIA-ST. PAULI 4-2

Poulsen al 12′ e al 30′, Baumgartner al 17′, Guilavogui (S) al 28′, Smith (S) al 59′, Nusa all’80’