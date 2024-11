Il Lipsia perde in rimonta a Dortmund: ci sarà l’Inter a fine mese!

Il Lipsia si è fatto rimontare dal Borussia Dortmund per 2-1. La squadra tedesca sarà avversaria dell’Inter a fine mese a San Siro.

KO PRIMA DELLA CHAMPIONS – A Dortmund è big match di Bundesliga tra il Borussia di Nuri Sahin e il Lipsia di Marko Rose. Quest’ultimi, euro-avversari dell’Inter in Champions League, non hanno ancora perso nessuna partita in campionato, mentre i padroni di casa sono addirittura reduci da tre sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions League. La partita si sblocca praticamente al 27′ con Benjamin Sesko, che trova il tap-in giusto per portare i suoi in vantaggio. L’attaccante sloveno non si ferma e trova l’ennesimo sigillo di questa stagione. Ma la reazione del Borussia Dortmund è da grande squadra, tant’è che dopo tre minuti Beier trova subito il pareggio ridando fiato al muro giallo. Nella ripresa, i padroni di casa ci provano e al 65′ trovano anche il gol del vantaggio con l’ex attaccante dello Stoccarda Guirassy. Il Borussia riesce a difendere il risultato portando a casa una vittoria che mancava addirittura dal 18 ottobre contro il St Pauli. Ora per il Lipsia ci sarà l’impegno in Champions League il Celtic, mentre il prossimo 26 novembre arriverà a San Siro per sfidare l’Inter. Per quanto riguarda il Dortmund, dopo il KO contro il Real Madrid, test meno proibitivo contro lo Sturm Graz.

Borussia Dortmund-Lipsia 2-1

27′ Sesko, 30′ Beier, 65′ Guirassy