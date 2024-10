Lipsia, Openda show! Ma Rose perde un titolare. Torna Klostermann

Il Lipsia vince 3-1 contro il Friburgo e va momentaneamente al primo posto in Bundesliga. Rose perde un titolare, ma recupera Klostermann. Openda protagonista della sfida con una grande prestazione. La situazione in vista della sfida di UEFA Champions League contro l’Inter.

SOTTO DI UNO – Il Lipsia continua a dominare la scena in Bundesliga, collezionando la quarta vittoria consecutiva in campionato contro il Friburgo, superato per 3-1. Una vittoria che conferma lo stato di forma straordinario della squadra di Marco Rose e permette al Lipsia di salire momentaneamente in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul Bayern Monaco, che affronterà domani il Bochum, attualmente ultimo in classifica. L’assenza di Xavi Simons, costretto a fermarsi per un infortunio, non ha frenato i padroni di casa, che con un 4-4-2 bilanciato e proiettato alla fase offensiva hanno mostrato una prova di forza significativa, consolidando le loro ambizioni stagionali.

INFORTUNIO – Il Friburgo è riuscito a sorprendere inizialmente, portandosi in vantaggio al 15º minuto grazie a una rete di Ritsu Doan. Ma il Lipsia, nonostante le difficoltà iniziali, ha saputo riorganizzarsi in fretta. L’infortunio del portiere titolare Péter Gulácsi ha costretto il tecnico Rose a effettuare un cambio tra i pali a fine primo tempo, sostituendolo con il giovane talento Maarten Vandevoordt. Il Lipsia, comunque, ha iniziato il secondo tempo con determinazione, trovando immediatamente il pareggio al 47’ con un colpo di testa di Willi Orban.

Lipsia, tre gol nel secondo tempo! Che gol Openda

PRIMA DELL’INTER – Pochi minuti dopo, al 58’, è stato il terzino destro Lutsharel Geertruida a siglare il sorpasso, confermando la qualità offensiva dei difensori della squadra di Rose. Il colpo decisivo è arrivato al 78′ con Lois Openda, autore di un magnifico gol in contropiede. L’attaccante ha sfruttato la sua velocità e forza fisica per resistere alla marcatura di un difensore del Friburgo, superare il portiere avversario e siglare il definitivo 3-1. A dieci minuti dal termine, è rientrato anche Lukas Klostermann, recuperato dopo un lungo stop per infortunio e subentrato proprio al posto di Geertruida, a testimonianza della profondità della rosa a disposizione di Rose.

SCONTRO A NOVEMBRE – Questa prestazione consolida la fiducia del Lipsia, che ora guarda con ottimismo ai prossimi appuntamenti, in particolare alla sfida cruciale contro l’Inter, prevista per il 26 novembre a San Siro nel nuovo formato della UEFA Champions League. I nerazzurri stanno monitorando attentamente le prestazioni dei tedeschi, consapevoli della pericolosità di una squadra compatta e fisicamente dominante.