Il Lipsia non vince più, pari Borussia Monchengladbach! Inter a -17

Lipsia-Borussia Monchengladbach finisce 0-0. Gli euro-rivali dell’Inter non riescono a sfondare: punto nelle ultime tre partite tra tutte le competizioni.

POCHE EMOZIONI – Il Lipsia è chiamato ad una duplice risposta: uno perché è reduce da due sconfitte consecutive tra Borussia Dortmund e Celtic e due perché qualche ora prima il Bayern Monaco, capolista, ha vinto sul campo del St. Pauli per 1-0. Insomma, per gli euro-avversari dell’Inter il momento non sorride. Ma l’avversario non è facile, perché la squadra di Rose si trova ad affrontare il Borussia Monchengladbach, alla ricerca di punti dopo un avvio di Bundesliga non all’altezza. Rose decide di partire senza Sesko e la sua assenza si sente, tant’è che nel primo tempo, ci va più vicino il Borussia al gol che il Lipsia e lo fa per ben due volte: prima con Kleindienst al 22′ e poi con Honorat al 43′. In entrambi i casi, il Lipsia si salva. Sesko entra solamente dopo l’ora di gioco al posto di Poulsen. Al 64′ Baumgartner sfiora la rete, ma la sua conclusione impatta contro il portiere del Monchengladbach Nicolas. Nel finale, ci provano sia Sesko che Openda, ma il Lipsia non riesce a sfondare. La partita si chiude a reti inviolate, con gli euro-rivali dell’Inter, che non riescono a vincere la partita.

Lipsia-Borussia Monchengladbach 0-0