Lipsia, messaggio all’Inter (e non solo): vittoria senza difficoltà

Oltre al Bayer Leverkusen, anche il Red Bull Lipsia – altra avversaria in UEFA Champions League per l’Inter – è sceso in campo. Vittoria facile in trasferta per 0-2 contro il Mainz.

VITTORIA SENZA DIFFICOLTÀ – Due le rivali dal campionato tedesco per l’Inter nella fase campionato della UEFA Champions League. Entrambe vincitrici. Da una parte il Bayer Leverkusen, con il 2-1 contro l’Eintracht Francoforte. Dall’altra il Red Bull Lipsia, che senza troppe difficoltà si sbarazza, in trasferta, del Mainz. E sono sufficienti soltanto venti minuti per il club biancorosso per sbloccare il risultato e passare in vantaggio: a trovare la rete ci pensa il giovane talento Xavi Simmons. Prima di fine primo tempo arriva anche la rete che fissa il punteggio sullo 0-2 finale: è Willy Orban a raddoppiare e a mettere, di fatto, la parola fine su una gara vinta senza troppe difficoltà dal Lipsia.

MAINZ-RED BULL LIPSIA 0-2

Simons al 20′, Orban al 37′