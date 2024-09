Il Lipsia mantiene la forma in amichevole: vittoria con i campo i giovani!

Il Lipsia si tiene allenato per la nuova stagione, in cui dovrà incontrare anche l’Inter in Champions League. Di seguito il resoconto dell’amichevole appena terminata.

IN ATTESA – Ieri l’Inter ha presentato alla UEFA la lista dei ventitré giocatori scelti per disputare la prima fase di Champions League, a distanza di pochi giorni dalla scoperta delle avversarie sorteggiate. Tra queste c’è anche il Lipsia di Marco Rose, reduce da due vittorie in Bundesliga nella prime due sfide della stagione: una contro il Bochum per 1-0 e un’altra in rimonta per 3-2 contro il Bayer Leverkusen. Nel periodo di pausa dai campionati per gli impegni delle Nazionali, e in attesa dell’esordio in Champions League che avverò a breve, il Lipsia è sceso in campo per un’amichevole contro il Meuselwitz.

Vittoria in amichevole per il Lipsia, in attesa dell’Inter

RISULTATO FINALE – L’amichevole, che ha avuto inizio alle ore 11.30 al ‘Trainingszentrum RB Leipzig Platz 1′, ha visto il Lipsia avere la meglio sul Meuselwitz per 3-1. Il risultato, ampiamente deciso già nel primo tempo, si è sbloccato già al 7′ col gol del giovanissimo classe 2008 Faik Sakar. Al 15′ il raddoppio con la rete del sedicenne Amos Gerth e al 25’ il sigillo del 3-0 arrivato da parte di Andre Silva. Solo nel secondo tempo il Meuselwitz è riuscito a rispondere al Lipsia, con la rete di Tim Klessling. Intanto sul calendario il Lipsia segna di rosso la data del 26 novembre, giorno in cui i tedeschi saranno attesi a San Siro per la sfida contro l’Inter.