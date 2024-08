Lipsia, clamorosa rimonta a Leverkusen! Tedeschi già in formato ‘europeo’

In una partita rocambolesca e ricca di emozioni, il Lipsia riesce nell’impresa di ribaltare il risultato contro il Bayer Leverkusen, vincendo per 3-2 in trasferta nonostante l’inferiorità numerica.

IN RIMONTA – Termina 2-3 il match giocato da Bayer Leverkusen e Lipsia. Una sfida che sembrava già chiusa alla fine del primo tempo, ma che si è trasformata in una battaglia epica nella ripresa, con i nuovi arrivati del Lipsia, in particolare Openda, protagonisti assoluti di una rimonta incredibile. Entrambe le squadre, protagoniste di questa sfida intensa, saranno avversarie dell’Inter nella fase a gironi della nuova UEFA Champions League, promettendo incontri altrettanto emozionanti. Il Leverkusen, guidato da Xabi Alonso, reduce da una stagione straordinaria con una sola sconfitta, ha iniziato la partita nel migliore dei modi: Al 39’, Jeremie Frimpong ha portato in vantaggio i padroni di casa, sfruttando un’azione corale che ha messo in difficoltà la difesa del Lipsia. Poco dopo, al 45’, è stato Grimaldo a raddoppiare, siglando il 2-0. Nonostante il doppio svantaggio, il Lipsia non si è abbattuto e ha subito accorciato le distanze con Krampl al 53′, approfittando del lungo recupero dovuto all’espulsione del proprio allenatore, Marco Rose.

Ribaltone nel secondo tempo, clamoroso K.O.!

UN PROTAGONISTA – Il secondo tempo ha visto un Lipsia ancor più aggressivo, capace di mettere in difficoltà il Leverkusen nonostante l’inferiorità numerica. Al 57′, il nuovo acquisto Openda ha siglato il gol del pareggio, mostrando un’incredibile capacità di sfruttare ogni spazio concesso dalla difesa avversaria. Poco prima, il Lipsia aveva già trovato la rete del 2-2, poi annullata dal VAR per fuorigioco, ma questo non ha fermato la voglia di ribaltare il risultato. La vera esplosione di gioia per il Lipsia è arrivata all’80’, quando ancora Openda ha colpito, realizzando il gol del 3-2 e completando una rimonta che sembrava impossibile. In casa del Leverkusen, e con un uomo in meno, il Lipsia ha mostrato grande carattere, mandando un chiaro messaggio alle avversarie in Champions League.