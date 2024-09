Il Lipsia cade nel finale, bene per l’Inter! Vince l’Atletico Madrid

Il Lipsia perde 2-1 in casa dell’Atletico Madrid. I tedeschi passano in vantaggio, ma vengono ripresi e rimontati dagli uomini di Simeone. Buon per l’Inter.

RIMONTA – A Madrid va in scena Atletico Madrid-Lipsia, gara che interessa anche all’Inter. Infatti, la squadra tedesca sarà avversaria della Beneamata durante questa prima fase di Champions League (precisamente il 26 novembre). Primo tempo divertente al Wanda Metropolitano, con la squadra di Marko Rose, che passa in vantaggio al quarto giro di orologio: fuga di Sesko, che serve Openda, quest’ultimo calcia in porta e sulla ribattuta di Oblak è proprio lo sloveno di testa a segnare. L’Atletico Madrid non sta a guardare e spinta dal suo solito immancabile pubblico riesce a trovare il pareggio al minuto 26 con l’infinito Griezmann. Nella ripresa, il match rimane comunque molto divertente. Meglio il Lipsia, con Xavi Simons a guidare i suoi. Il trequartista olandese, infatti, semina più volte il panico ma la difesa del Cholo Simeone, insieme all’aiuto di Oblak, riesce a stoppare i pericoli. Nel finale, Gimenez fa scoppiare di gioia tutto il Wanda Metropolitano, spizzando di testa su cross di Griezmann. Gli spagnoli vincono 2-1 e conquistano già tre punti in questa prima giornata di Champions League.

Atletico Madrid-Lipsia 2-1

4′ Sesko (L), 26′ Griezmann (A), 91′ Gimenez (A)