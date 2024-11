Lipsia, 2 recuperi per l’Inter ma anche due out! Ex Serie A in dubbio

Martedì 26 novembre l’Inter ospiterà a Milano il Lipsia, nella quinta partita di Champions League. Arrivano aggiornamenti dall’infermeria del club tedesco.

IMPEGNI – Finita la sosta per le nazionali, da ora in avanti si giocherà praticamente sempre. L’Inter sabato alle 15 sarà ospite del Verona al Marcantonio Bentegodi per la partita della tredicesima giornata di Serie A. I nerazzurri vanno a caccia del primato e potrebbero sfruttare anche l’impegno del Napoli, oggi capolista, contro la nuova Roma di Claudio Ranieri. Ma serve innanzitutto vincere sul campo dell’Hellas. Martedì sera poi la Beneamata ospiterà a San Siro il Lipsia di Marco Rose nella quinta giornata di Champions League. Match già importante per indirizzare le sorti europee dell’Internazionale. Una vittoria, la quarta, avvicinerebbe la squadra di Simone Inzaghi verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale. A proposito del Lipsia, arrivano importanti aggiornamenti sul bollettino medico odierno del club tedesco.

Inter-Lipsia, Rose alle prese con un bollettino medico dolce-amaro

BOLLETTINO LIPSIA – In vista di Inter-Lipsia, Rose recupera due giocatori: Lutsharel Geertruida e Castello Jr. Entrambo si stanno riprendendo dai rispettivi problemi muscolari e già questa settimana torneranno ad allenarsi. Non saranno invece della partita Yussuf Poulsen ed El Chadaille Bitshiabu. I due hanno rimediato un infortunio con le rispettive nazionali e dovranno rimanere fuori per diverse settimane. In dubbio invece un ex Serie A come Eljif Elmas. L’ex Napoli, acciaccato dopo gli impegni con la sua Macedonia del Nord, sarà rivalutato nei prossimi giorni. Possibili esami per lui.