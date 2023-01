Lippi: «Skriniar? Non so se augurare ai tifosi dell’Inter che rimanga!»

L’agente Lippi, figlio dell’ex allenatore dell’Inter, ha parlato dalla sede della chiusura del calciomercato della questione Skriniar. A Sky Sport 24 dichiara di non essere sicuro che la permanenza sia la soluzione migliore.

NON SI FA – Milan Skriniar resterà all’Inter fino al 30 giugno, poi andrà al PSG a parametro zero. Questo è l’esito che si dà per scontato, visto che alle 20 chiude il calciomercato ed è ormai da escludere che si imbastisca un doppio trasferimento. L’agente Davide Lippi dà un breve giudizio: «Non so se augurare ai tifosi dell’Inter che rimanga, ma è un giocatore importante. Penso che per gli ultimi quattro mesi di campionato Skriniar possa servire».