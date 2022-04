Lippi: «Serie A equilibrata come nel 2002! Anche se Inter più determinata»

Marcello Lippi in una lunga intervista al Corriere dello Sport a firma di Andrea Ramazzotti, ha parlato della lotta scudetto facendo riferimento al campionato di Serie A del 2002, quando l’Inter perse all’ultima giornata.

COME NEL 2002 – Marcello Lippi sul quotidiano romano dice la sua riguardo la lotta scudetto facendo un riferimento al campionato equilibrato del 2002: «Vedo tanto equilibrio anche adesso, ma non so se durerà fino all’ultimo turno come quella volta (facendo riferimento al 2002, ndr). Non parlo di favoriti o non favoriti… Dico solo che la squadra che ho visto giocare meglio nelle ultime 2-3 partite è stata l’Inter. Ho notato che è rabbiosa, determinata, viva e concentrata. Contro il Verona sabato ha fatto una grande prestazione. Contro la Juventus la svolta? Quei tre punti hanno ridato la carica ai nerazzurri e hanno frenato i bianconeri. Se la Juve avesse vinto, si sarebbe giocata lo scudetto fino alla fine. Adesso non ci sono più scontri diretti e avranno un valore incredibile gli incontri che l’Inter, il Milan e il Napoli giocheranno con le medio-piccole. Non c’è niente di scontato».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

