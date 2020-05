Lippi: “Scudetto? Non escludo Inter! Chiellini? Non voleva essere banale”

La Serie A continua ad aggiornarsi in vista della ripartenza (vedi articolo). Lippi – intervenuto ai microfoni della trasmissione “Un giorno da pecora”, in onda sulle frequenze di “Radio Rai” – dice la sua a riguardo e analizza le chance scudetto di Inter, Lazio e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni

RIPARTENZA – La Serie A non ha ancora deciso la data di ripartenza e continua a lavorare per giungere a una soluzione. Marcello Lippi spera che il calcio italiano segua l’esempio di quello tedesco: «Cosa ho provato guardando la Bundesliga? Né gioia né tristezza, ho provato piacere perché avevo voglia di rivedere il calcio, soprattutto ad alti livelli. Sto cercando di abituarmi al calcio a porte chiuse. Tutti dicono che non è bello. Certo che non è bello il calcio senza pubblico, ma è l’unica maniera per riprendere il campionato. È una situazione particolare, qualche partita si dovrà giocare anche alle 16.30. Giocare ogni tre giorni? Non è impossibile, è un po’ più faticoso. La problematica principale è che i giocatori hanno ripreso da poco gli allenamenti. Non saranno nella condizione atletica migliore, ma siccome vale per tutti è una cosa che si può fare».

LOTTA AL VERTICE – Lippi chiude il suo intervento con un parere sulla corsa scudetto: «Chi vince lo scudetto? Chiaro che le prime due hanno più chance, adesso vediamo perché l’Inter deve recuperare la partita con la Sampdoria e se dovesse vincere andrebbe a 6 punti dalla prima. 6 punti a 12 partite dalla fine non so se possono recuperarli. La percentuale maggiore va a Lazio e Juventus, ma non escluderei l’Inter. Il libro di Giorgio Chiellini? Non l’ho letto però ho sentito alcune frasi. Chiellini è una persona straordinaria, un ragazzo a cui vogliono tutti bene e ci sta che magari per non essere banale abbia scritto anche qualcosa che possa aver suscitato il dispiacere di qualcuno, ma niente di particolare».