Lippi: “Scudetto? Inter può rientrare, Conte bravo! Playoff della Serie A…”

La Serie A ragiona sulla possibilità di riprendere il campionato, ma l’ipotesi playoff non è tramontata del tutto. Marcello Lippi – intervenuto ai microfoni dell’edizione odierna della “Stampa” – dice la sua a riguardo e non dà per sconfitta l’Inter nella corsa scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni

IPOTESI – La Serie A potrebbe decidersi anche ai playoff. L’ipotesi non entusiasma Marcello Lippi: «Non piacciono a nessuno. Appartengono a tantissimi sport importanti, ma le categorie più alte del calcio sono disabituate. La mia speranza è che non si debba ricorrere a formule inedite e alternative, però finire i campionati è prioritario. Interromperli definitivamente, assegnare verdetti in base a una classifica parziale, sarebbe assurdo sul piano economico e sportivo. Pensate ai sacrifici dei club che hanno investito sul mercato d’inverno per raggiungere i propri obiettivi o alla frustrazione di chi non potrebbe portare avanti un’annata fantastica, costretto a ripiegare sogni e ambizioni: l’esempio più evidente è la Lazio, in piena corsa scudetto».

CORSA AL TITOLO – E sulla corsa scudetto, Lippi non dà per sconfitta l’Inter: «La Lazio possiede qualità e compattezza. Ha un ottimo portiere e difensori forti, il capocannoniere del campionato e un bravo allenatore: può competere legittimamente e prima dell’interruzione stava benissimo, però il suo slancio non era isolato. Anche la Juventus era in crescita, la bella vittoria sull’Inter lo ha dimostrato. I nerazzurri hanno una partita in meno e se vincono il recupero balzano a -6 dalla vetta. A quel punto, i giochi possono riaprirsi perché Antonio Conte è bravissimo a trasmettere grinta e motivazioni: in un torneo lungo dodici giornate possono rivelarsi determinanti».

Fonte: La Stampa – Antonio Barillà