Lippi: “L’Inter ha cambiato, non Ã¨ in crisi. Colpito da AgoumÃ©, interessante!”

Lippi: “L’Inter ha cambiato, non è in crisi. Colpito da Agoumé, interessante!”

Marcello Lippi, ex allenatore di Juventus, Inter e campione del Mondo con l’Italia, in una lunga intervista al “Corriere dello Sport” ha parlato della condizione delle squadre di Serie A, in particolare le big e tra queste anche l’Inter.

LA RIPRESA – Marcello Lippi, intervistato dal quotidiano romano, dice la sua riguardo la condizione fisica e non delle big in Serie A: «Tutte le squadre importanti hanno manifestato quella che è la loro condizione. Ci sta la sconfitta della Lazio, l’Atalanta può battere chiunque. La Juventus ha disputato un paio di partite sottotono, è questa: ha fatto una buona partita contro il Bologna, stupenda la giocata di Bernardeschi. L’Inter invece ha cambiato tanti giocatori tra una gara e l’altra, questo può aver avuto un ruolo. Comunque è stata in grado di andare in vantaggio due volte riprendendo il risultato contro il Sassuolo. Non l’ho vista in crisi».

SINGOLI – Marcello Lippi si dice sorpreso dal giovane Lucien Agoumé, giovane centrocampista francese dell’Inter: «Singoli che mi hanno sorpreso? Nessuno, ho rivisto i soliti giocatore. Tra i giovani, ce n’è uno che mi ha colpito, Agoumé dell’Inter. Confesso, non lo conoscevo, mi è sembrato molto interessante».

