Lippi: «Inzaghi non è sottovalutato. Conte può seriamente vincere lo scudetto!»

Marcello Lippi ha espresso il suo giudizio su Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter in costante ascesa nel calcio italiano e internazionale. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Marcello Lippi è stato intervistato da DAZN in vista del prossimo turno di campionato, con Juventus-Inter e Lazio-Napoli come principali match di cartello. L’ex allenatore ha sostenuto che Simone Inzaghi non sia sottovalutato, a dispetto di quanto ritengono in molti: «Mi sembra che goda di una buona considerazione, in generale. Quando accumuli risultati importanti, acquisisci convinzioni di un certo tipo nella tua persona e nel tuo lavoro».

Lippi sul principale rivale di Inzaghi: il giudizio su Conte

IL RAGIONAMENTO – Lippi ha poi proseguito pronunciandosi su Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli: «Non si può dire che non abbia qualità. Caratterialmente mi sono un po’ ritrovato nel modo di fare di Antonio. Lui stesso mi ha detto che siamo simili come allenatori. Quest’anno può contendere lo scudetto all’Inter, penso proprio che possa giocarsela».