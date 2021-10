Lippi: «Inter tra le 3 favorite per lo scudetto ma occhio alla Juventus». Sacchi precisa

Lippi e Sacchi si esprimono sulla lotta scudetto. I due ex CT della Nazionale Italiana, intervenuti come ospiti al “Festival dello Sport” di Trento, vedono l’Inter tra le favorite. Non sono però d’accordo sulle possibilità tricolori dell’attuale capolista, il Napoli

SERIE A COMBATTUTA – Lo scudetto per Marcello Lippi sarà una sfida a tre, massimo quattro squadre: «Milan, Napoli e Inter sono le più probabili, però la Juventus ha già fatto dei recuperi di un certo tipo e non bisogna escluderla troppo presto». Dello stesso avviso Arrigo Sacchi, che crede più al recupero della Juventus anziché alla conferma in vetta del Napoli, precisando: «L’Inter devo dire che, già, dà qualche sicurezza in più». Sacchi, infatti, non pensa che il Napoli alla lunga possa crollare per inesperienza, a differenza di Inter e Juventus.