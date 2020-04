Lippi: “Inter, gap ridotto con la Juventus. Barella, segnale per l’Italia”

Lippi ha parlato delle gerarchie in vista del possibile finale di stagione. Inter dietro alla Juventus, ma gap ridotto. Parole importanti per Nicolò Barella per il presente e futuro dell’Italia di Mancini. Di seguito le sue dichiarazioni a “Sport Mediaset”

GAP RIDOTTO – Marcello Lippi sul finale di stagione, Inter e la Nazionale: «Secondo me va fatto di tutto per concludere la stagione, anche con sacrifici come giocare ad agosto o a porte chiuse. O anche ripartendo a settembre per poi iniziare la nuova stagione seguendo l’anno solare. Ma non sono favorevole ai playoff o ad assegnare lo scudetto a chi era in testa prima dello stop. Credo che la Juventus rimanga comunque la favorita per lo scudetto, com’era ad inizio anno – dice Lippi -. Inter? Ha ridotto il gap con la Juve e se vincesse il recupero sarebbe ancora in corsa. Mancini? Mi piace come gioca l’Italia, sono fiducioso per gli Europei. E poi convocando giocatori come Castrovilli, Barella, Tonali o altri ancor prima che debuttassero nei club è come se avesse mandato un messaggio: fate giocare i giovani. Sta facendo un lavoro splendido».